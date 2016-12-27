 

На межбанке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, - НБУ

27 декабря 2016 г. 14:10
Источник: РБК-Украина
50 просмотров

На межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту. Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Сегодня, 27 декабря 2016 года, на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предложение валюты пока ограничено в связи с Рождественскими выходными в США и Европе. С другой стороны, по словам чиновника, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделе.

"В связи с этим, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны, Национальный банк Украины сегодня, 27 декабря, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона - до 80 млн долларов", - сообщил он.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.