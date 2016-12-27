На межбанке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, - НБУ

На межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту. Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Сегодня, 27 декабря 2016 года, на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предложение валюты пока ограничено в связи с Рождественскими выходными в США и Европе. С другой стороны, по словам чиновника, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделе.

"В связи с этим, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны, Национальный банк Украины сегодня, 27 декабря, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона - до 80 млн долларов", - сообщил он.