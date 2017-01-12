На сегодняшний день на складах находится порядка 1,9 млн угля, - Насалик

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что на данный момент на складах находится около 1,9 млн угля. Об этом сообщает Правительственный портал.

По его словам, объединенная энергосистема работает в штатном режиме.

На сегодняшний день на складах находится около 1,9 млн угля. Игорь Насалик отметил, что на протяжении 1-10 января при температуре 17-20 градусов мороза срабатывание складов за 10 дней составило 1,7 тыс. тонн или 0,1 состава.

"Ситуация полностью контролируемая, никаких проблем нет", - сказал Насалик.

Премьер-министр Владимир Гройсман отдельно поднял вопрос надежности энергообеспечения страны и поставил задачу усилить работу, в частности по углублению сотрудничества с облэнерго, модернизации сетей.

Глава правительства подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. По его убеждению, нужно обеспечить 1,9-2 млн тонн угля как "запас, который должен быть неподвижен и в постоянном наличии".

Ранее сообщалось, что Минэнерго увеличит цену на добываемый в государственных шахтах уголь.

