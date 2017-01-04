Нацбанк готовится полностью изменить валютное законодательство

Национальный банк работает вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона Об иностранной валюте.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий в интервью Gazeta.ua.
По его словам, современное валютное законодательство устаревшее, негибко и распылено по многочисленным законах, нормативно-правовых актах.
"С начала ноября этого года мы работаем вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона О валюте, который будет определять принципы валютного регулирования в стране", - сказал он.
"Мы для себя определили приоритеты. Прежде всего это снятие ограничений, необходимых для развития экономики. Речь идет о ограничения на прямые иностранные инвестиции и операции экспорта-импорта. Также важно ослабить ограничения, непосредственно влияющие на деятельность предприятий: снизить требование к обязательной продаже валютных поступлений, увеличить срок возвращения валютной выручки", - пояснил Чурий.
При наличии благоприятных макроэкономических условий, НБУ планирует и в дальнейшем постепенно смягчать временные ограничения, введенные на валютном рынке в 2014-2015 годах.