Нацбанк готовится полностью изменить валютное законодательство

Национальный банк работает вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона Об иностранной валюте.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий в интервью Gazeta.ua.

По его словам, современное валютное законодательство устаревшее, негибко и распылено по многочисленным законах, нормативно-правовых актах.

"С начала ноября этого года мы работаем вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона О валюте, который будет определять принципы валютного регулирования в стране", - сказал он.

"Мы для себя определили приоритеты. Прежде всего это снятие ограничений, необходимых для развития экономики. Речь идет о ограничения на прямые иностранные инвестиции и операции экспорта-импорта. Также важно ослабить ограничения, непосредственно влияющие на деятельность предприятий: снизить требование к обязательной продаже валютных поступлений, увеличить срок возвращения валютной выручки", - пояснил Чурий.

При наличии благоприятных макроэкономических условий, НБУ планирует и в дальнейшем постепенно смягчать временные ограничения, введенные на валютном рынке в 2014-2015 годах.