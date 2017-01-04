 

Нацбанк готовится полностью изменить валютное законодательство

04 января 2017 г. 12:34
Источник: Новое Время
461 просмотр

Национальный банк работает вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона Об иностранной валюте.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий в интервью Gazeta.ua.

По его словам, современное валютное законодательство устаревшее, негибко и распылено по многочисленным законах, нормативно-правовых актах.

"С начала ноября этого года мы работаем вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона О валюте, который будет определять принципы валютного регулирования в стране", - сказал он.

"Мы для себя определили приоритеты. Прежде всего это снятие ограничений, необходимых для развития экономики. Речь идет о ограничения на прямые иностранные инвестиции и операции экспорта-импорта. Также важно ослабить ограничения, непосредственно влияющие на деятельность предприятий: снизить требование к обязательной продаже валютных поступлений, увеличить срок возвращения валютной выручки", - пояснил Чурий.

При наличии благоприятных макроэкономических условий, НБУ планирует и в дальнейшем постепенно смягчать временные ограничения, введенные на валютном рынке в 2014-2015 годах.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.