 

Нацбанк намерен до конца года проверить работу всех обменников в Украине

01 февраля 2017 г. 12:03
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины за полгода провел 362 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений и планирует к концу года охватить проверками всю территорию Украины.

Как сообщается на сайте НБУ, большинство выявленных нарушений не существенны и могут быть устранены самостоятельно. Среди нарушений - отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность пункта, включая копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.

По информации регулятора, проверки проводились в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

"Цель Нацбанка - выявить системные нарушения в работе небанковских финансовых учреждений Украины и помочь им самостоятельно устранить выявленные недостатки. В большинстве случаев именно так и происходит. Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывает обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, подобные действия дают повод регулятору дополнительно проверить деятельность таких небанковских финучреждений. Нацбанк напомнил, что по состоянию на 1 января генеральные лицензии на проведение валютообменных операций имели 30 небанковских финучреждений и "Укрпочта".

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