 

Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,65 за доллар

27 декабря 2016 г. 19:12
Источник: УНИАН
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Официальный курс НБУ на 28 декабря: 100 USD – 2665,0670 гривни; 100 EUR – 2783,6625 гривни; 10 RUR – 4,3791 гривни. 

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2665,0670 (27 декабря – 2636,5578)

100 EUR – 2783,6625 (27 декабря – 2754,1483)

10 RUR – 4,3791 (27 декабря – 4,3287)

27 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,70 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8049/27,8961 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4376/0,4397 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6507 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 332,64 миллиона долларов.

 

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