Нацбанк предварительно оценил рост своих активов за год в 92 миллиарда

Активы Национального банка Украины, по предварительным данным на 1 января 2017 года, без учета результатов внешнего аудита, составили 940,570 млрд грн, что почти на 11% выше показателя годом ранее на уровне 848,229 млрд грн.

Как сообщается на сайте регулятора, основным фактором роста активов стало увеличение международных резервов, которые за год выросли на 2,2 млрд долл., или на 17% - до 15,5 млрд долл. на конец года. В то же время, Нацбанк отметил, что его активы в гривне сократились на 38,4 млрд грн, или на 8%, до 439 млрд грн – в результате взвешенной монетарной политики для снижения инфляции до целевого уровня.

Также сообщается, что собственный капитал Национального банка вырос за год на 71,750 млрд грн, или в 1,6 раза – до до 194,565 млрд грн, в основном за счет прибыли. Нацбанк отметил, что публикация окончательного годового отчета, а также распределение прибыли в резервы центробанка и госбюджет будет после аудиторской проверки, утверждения правлением и советом регулятора до 30 апреля текущего года.