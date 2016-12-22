Нацбанк прогнозирует рост количества денег в Украине

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22 декабря 2016 г. 14:50
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины прогнозирует в 2017 году рост денежной массы на 13,2%, денежной базы - на 8,4%.

Такие данные содержатся в опубликованных на сайте регулятора основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год. В документе отмечается, что основные принципы подготовлены с учетом прогнозов основных макропоказателей правительства Украины и НБУ. Эти прогнозы предусматривают рост реального ВВП в 2017 году на 2,5-3,0%, инфляцию по индексу потребительских цен - на уровне 8%, номинальный ВВП – в объеме 2585-2627 млрд грн.

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