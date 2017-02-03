 

Нацбанк прогнозирует увольнение 630 тыс. человек из-за повышения минимальной зарплаты

03 февраля 2017 г. 11:57
Источник: Новое Время
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Национальный банк считает, что в результате повышения минимальной заработной платы в 2017 до 3 200 гривен официально будут уволены порядка 630 тыс. человек.

Об этом говорится в обнародованном инфляционном отчете Нацбанка за январь.

По оценкам НБУ, рост минимальной зарплаты приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

"Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5.4 п.п. (или около 630 тыс. человек)", - отмечает Нацбанк.

Снижение официальной занятости в большей степени произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц - предпринимателей.

Нацбанк считает, что увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 п. п. по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы.

Напомним, что с 1 января правительство повысило минимальную зарплату до 3 200 гривен.

Нацбанк изменил прогноз по инфляции с 8% до 9,1% из-за повышения МЗП, а также улучшил рост ВВП с 2,5% до 2,8%.
 

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