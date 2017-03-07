Нацбанк создал департамент лицензирования

Национальный банк Украины с целью централизации процессов лицензирования создал департамент лицензирования, отвечающий за регистрацию и лицензирование банков, согласование приобретения существенного участия в финучреждениях, а также назначения руководителей банков и лицензирование валютных операций.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления регулятора от 2 марта 2017 года.

Как отмечается в сообщении, с 6 апреля департамент лицензирования также будет отвечать за выдачу лицензий небанковским финучреждениям на перевод средств без открытия счетов, регистрацию платежных систем и выдачу лицензий юридическим лицам по инкассации.

По информации НБУ, директором департамента лицензирования назначен Александр Бевз, который с февраля по октябрь 2015 года занимал пост руководителя отдела в структуре департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ, с января по октябрь 2016 года работал заместителем директора этого департамента, а с октября 2016 года возглавлял самостоятельное управление регистрации и лицензирования центрального банка.