 

Нацбанк выпустил новую памятную монету - фото

20 апреля 2017 г. 10:36
Источник: Новое Время
28 просмотров

Национальный банк Украины 20 апреля запустил в обращение новую памятную монету, посвященную общественному деятелю, историку, археографу, этнографу Николаю Костомарову.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

"Николай Иванович Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества Кирилло-Мефодиевское братство, автором программного документа  Книга бытия украинского народа, отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятков томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей", - говорится в сообщении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.