Нацбанк выпустил новую памятную монету - фото

Национальный банк Украины 20 апреля запустил в обращение новую памятную монету, посвященную общественному деятелю, историку, археографу, этнографу Николаю Костомарову.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

"Николай Иванович Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества Кирилло-Мефодиевское братство, автором программного документа Книга бытия украинского народа, отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятков томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей", - говорится в сообщении.