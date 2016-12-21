Нацбанк заявил о стабилизации курса гривны

Ситуация на валютном рынке остается стабильной после проведения Национальным банком валютной интервенции 20 декабря.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, пишет "Финклуб".

"В первые дни недели временное психологическое давление на курс гривны оказывали новости о ПриватБанке, но ситуация нормализовалась. Сегодня по состоянию на 15:00 на межбанке средневзвешенный курс составил 26,4277 грн/$, тогда как вчера он был 26,4705 грн/$", - отметил он.

По словам Чурия, в целом фундаментальные рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка. Благодаря дальнейшему поступлению выручки от экспорта зерновых на рынке сохраняется достаточно высокое предложение валюты. Также этому способствует ценовая конъюнктура на другие товары украинского экспорта, в частности сталь и железную руду