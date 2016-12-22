 

Национализация Приватбанка будет стоить каждому украинцу 3 тысячи гривен - НБУ

22 декабря 2016 г. 12:20
Источник: Укринформ
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От национализации банка-банкрота ПАО КБ "ПриватБанк" больше всего проиграло государство. Поскольку потратит на его капитализацию 116 мыльярдів гривень за счет увеличения госдолга.

Об этом в интервью заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграла. Она потратит 116 миллиардов гривень на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - сказал Чурій.

По его словам, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. грн. "Каждому национализация стоит 3 тысячи", - добавил заместитель главы НБУ .

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