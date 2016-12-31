 

"Нафтогаз" договорился о кредитной линии для закупок газа на 500 млн долларов

31 декабря 2016 г. 14:55
Источник: 112.ua
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НАК "Нафтогаз" подписал соглашение для получения кредитной линии под гарантию Всемирного банка на сумму эквивалентную 500 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Отметим, что кредит будет представлен в евро.

Соглашение на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 млн долларов США было подписано 30 декабря с Citi и Deutsche банком.

Кредитная линия обеспечивается гарантиями Всемирного банка, которая в свою очередь обеспечивается госгарантией в рамках формирования энергофонда согласно постановлению Кабмина.

Кредитная линия расчитана на 4 года: два года на закупку газа и еще два на его погашение. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз" и в дальнейшем покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты по подписке на оплату после поставки. Подтверждением платы после поставки для поставщиков будут аккредитивы Citi и Deutsche банков, которые при оплате превратятся в кредиты. "Нафтогаз" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение двенадцати месяцев с момента предоставления. 

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