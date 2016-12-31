"Нафтогаз" договорился о кредитной линии для закупок газа на 500 млн долларов

НАК "Нафтогаз" подписал соглашение для получения кредитной линии под гарантию Всемирного банка на сумму эквивалентную 500 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Отметим, что кредит будет представлен в евро.

Соглашение на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 млн долларов США было подписано 30 декабря с Citi и Deutsche банком.

Кредитная линия обеспечивается гарантиями Всемирного банка, которая в свою очередь обеспечивается госгарантией в рамках формирования энергофонда согласно постановлению Кабмина.

Кредитная линия расчитана на 4 года: два года на закупку газа и еще два на его погашение. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз" и в дальнейшем покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты по подписке на оплату после поставки. Подтверждением платы после поставки для поставщиков будут аккредитивы Citi и Deutsche банков, которые при оплате превратятся в кредиты. "Нафтогаз" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение двенадцати месяцев с момента предоставления.