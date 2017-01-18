Нафтогаз жалуется, что долг потребителей достиг почти 33 миллиардов

Задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ в течение недели выросла на 7,843 млрд грн (31,5%) и составила 32,7 млрд грн.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"По состоянию на 17 января 2017 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 32,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 7 843 млн грн (31,5%)", - говорится в сообщении.

Как разъяснили в "Нафтогазе", рост задолженности ТКЭ и ТЭЦ в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в декабре 2016 года, а расчеты населения за услуги по поставкам тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 25 числа текущего месяца.

Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 84% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 7%, долг прямых промышленных потребителей - около 9%.

Задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошлую неделю увеличилась на 1,504 млрд грн (73%). Суммарная задолженность "Киевэнерго" достигает около 3,565 млрд грн.