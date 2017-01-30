 

Налоговый долг украинских ФЛП составляет 3,5 млрд грн

30 января 2017 г. 16:57
Источник: Зеркало недели
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Налоговый долг имеют более 600 тысяч физических-лиц предпринимателей, сообщает сервис мониторинга открытых данных OpenDataBot.

Всего задолженность ФЛП составила 3,5 миллиарда гривень, в частности долг в госбюджет - более 1,5 млрд грн, в местные бюджеты - более 2 млрд грн. Больше всего должников в Киевской области. Также лидерами по неуплате налогов являются АР Крым, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская и Луганская области. 

Меньше всего должников в Волынской, Черниговской и Тернопольской областях. При этом наиболее проблемные отрасли - розничная торговля, складское хозяйство и оптовая торговля. Меньше всего должников среди ИТ-предпринимателей - около 6% от зарегистрированных в этой отрасли.

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