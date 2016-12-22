 

Насалик прогнозирует повышение цен на уголь с госшахт

22 декабря 2016 г. 17:35
Источник: Интерфакс-Украина
1 просмотр

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует увеличить отпускную цену на добываемый на государственных шахтах уголь, заявил глава ведомства Игорь Насалик.

"Цена на уголь будет увеличена", - сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг.

В то же время министр не уточнил, с какого периода и на сколько планируется увеличить цену на энергетический уголь, добываемый госшахтами.

И.Насалик отметил, что НКРЭКУ в расчетах оптово-рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии на 2017 год увеличила цену энергоугля на 25% – с 1390 грн до 1736 грн/тонна.

Министр также заявил, что государство планирует развивать угледобычу на территории страны, обеспечив вложения в материально-техническую базу госшахт.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.