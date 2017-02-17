 

НБУ: Банки с российским капиталом в Украине не спонсируют войну

17 февраля 2017 г. 16:21
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Полномочия для ограничения присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в разъяснении Нацбанка Украины на странице в Facebook.

В НБУ также опровергли масштабную экспансию банков с российским государственным капиталом на украинском рынке. "За последние три года доля банков с государственным российским капиталом на рынке Украины уменьшилась до 8,8%. Эти банки уменьшили сеть отделений на 42%. В течение трех лет вклады населения в них уменьшились почти в два раза в гривне, и почти в четыре – в иностранной валюте", – сообщил регулятор.

В НБУ также заявили, что банки с российским капиталом не спонсируют войну на Донбассе. "НБУ отмечает, что в каждом из банков с российским капиталом еще с 2014 года работает куратор от Нацбанка, который тщательно отслеживает все операции, и в случае выявления неправомерных операций имеет все инструменты для применения мер воздействия. Сейчас подобных нарушений не обнаружено", – сказано в сообщении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.