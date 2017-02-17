НБУ: Банки с российским капиталом в Украине не спонсируют войну

Полномочия для ограничения присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в разъяснении Нацбанка Украины на странице в Facebook.

В НБУ также опровергли масштабную экспансию банков с российским государственным капиталом на украинском рынке. "За последние три года доля банков с государственным российским капиталом на рынке Украины уменьшилась до 8,8%. Эти банки уменьшили сеть отделений на 42%. В течение трех лет вклады населения в них уменьшились почти в два раза в гривне, и почти в четыре – в иностранной валюте", – сообщил регулятор.

В НБУ также заявили, что банки с российским капиталом не спонсируют войну на Донбассе. "НБУ отмечает, что в каждом из банков с российским капиталом еще с 2014 года работает куратор от Нацбанка, который тщательно отслеживает все операции, и в случае выявления неправомерных операций имеет все инструменты для применения мер воздействия. Сейчас подобных нарушений не обнаружено", – сказано в сообщении.