НБУ на 1 февраля укрепил курс гривны к доллару до 27,08

Евро подорожал на 29 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,08 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2707,9535 гривны за 100 долларов (-3,9501);

2912,4040 гривны за 100 евро (+29,6505);

4,5069 гривны за 10 рублей (-0,0008).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 14 копеек - до 27,74 гривен, в покупке курс понизился на 18 копеек- до 27,19 гривен за доллар. По сравнению с данными 30 января, курс евро в продаже понизился на 17 копеек - до 29,77 гривен за евро.

