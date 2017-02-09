НБУ на 10 февраля ослабил курс гривны к доллару до 27,03

Евро подорожал на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,03 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2702,5143 гривны за 100 долларов (+11,2644);

2889,5283 гривны за 100 евро (+19,3103);

4,5787 гривны за 10 рублей (+0,0566).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 11 копеек - до 27,55 гривен, в покупке курс понизился на 9 копеек - до 27,06 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 февраля, курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 29,57 гривен за евро.

