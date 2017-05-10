НБУ на 11 мая укрепил курс гривны к доллару до 26,46

Евро подешевел на 27 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,46 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2645,5859 гривны за 100 долларов (-5,3482);

2878,9266 гривны за 100 евро (-26,7623);

4,5549 гривны за 10 рублей (+0,0263).

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 мая 2017 года, в 10:15 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки - до 26,53 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки - до 26,20 гривен за доллар. По сравнению с данными 5 мая, курс евро в продаже сохранился на уровне 29,13 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4200 - 26,4500, евро 28,7185 – 28,7485 грн/евро, российский рубль 0,4571 - 0,4579 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.

