 

НБУ на 11 января ослабил курс гривны к доллару до 27,19

10 января 2017 г. 19:34
Источник: РБК-Украина
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Евро подорожал на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2718,6833 гривны за 100 долларов (+16,5904);

2872,8326 гривны за 100 евро (+11,5864);

4,5347 гривны за 10 рублей (+0,0800).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже повысился на 17 копеек - до 27,98 гривен, в покупке курс вырос на 19 копеек - до 27,22 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 января, курс евро в продаже вырос на 23 копейки - до 29,64 гривен за евро.
 

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