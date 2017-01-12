 

НБУ на 13 января ослабил курс гривны к доллару до 27,25

12 января 2017 г. 19:13
Источник: РБК-Украина
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Евро подорожал на 63 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,25 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2725,1629 гривны за 100 долларов (+13,8430);

2910,2015 гривны за 100 евро (+62,5022);

4,5803 гривны за 10 рублей (+0,0736).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже повысился на 33 копейки - до 28,36 гривен, в покупке курс вырос на 32 копейки - до 27,62 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 января, курс евро в продаже вырос на 39 копеек - до 30,10 гривен за евро.
 

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