НБУ на 17 февраля незначительно укрепил курс гривны к доллару до 26,99

Евро подорожал на 27 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно укрепил курс гривны до 26,99 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2698,8684 гривны за 100 долларов (-0,4919);
2874,8346 гривны за 100 евро (+25,6598);
4,7224 гривны за 10 рублей (-0,0323).
Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 2 копейки - до 27,44 гривен, в покупке курс понизился на 2 копейки - до 27,00 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 февраля, курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 29,16 гривен за евро.