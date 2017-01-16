НБУ на 17 января ослабил курс гривны к доллару до 27,72

Евро подешевел на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,72 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2772,1541 гривны за 100 долларов (+5,2309);

2936,8201 гривны за 100 евро (-12,9967);

4,6507 гривны за 10 рублей (-0,0098).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже повысился на 4 копейки - до 28,85 гривен, в покупке курс вырос на 13 копеек - до 28,07 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 января, курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 30,73 гривен за евро.

