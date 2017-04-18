НБУ на 19 апреля укрепил курс гривны к доллару до 26,85

Евро подорожал на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,85 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2684,4959 гривны за 100 долларов (-3,0712);

2867,5785 гривны за 100 евро (+17,4136);

4,7955 гривны за 10 рублей (+0,0602).

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 апреля 2017 года, в 10:25 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки - до 26,90 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки - до 26,62 гривен за доллар. По сравнению с данными 14 апреля, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 28,69 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8100 - 26,8400, евро 28,4641 - 28,4933 грн/евро, российский рубль 0,4772 - 0,4933 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.

