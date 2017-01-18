НБУ на 19 января укрепил курс гривны к доллару до 27,49

Евро подешевел на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,49 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2749,1865 гривны за 100 долларов (-13,7927);

2931,7325 гривны за 100 евро (-20,2345);

4,6452 гривны за 10 рублей (-0,0062).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 48 копеек - до 28,71 гривен, в покупке курс снизился на 41 копейку - до 27,55 гривен за доллар. По сравнению с данными 17 января, курс евро в продаже снизился на 36 копеек - до 30,25 гривен за евро.

