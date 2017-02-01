НБУ на 2 февраля укрепил курс гривны к доллару до 27,00

Евро подорожал на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,00 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2699,8586 гривны за 100 долларов (-8,0949);

2913,1474 гривны за 100 евро (+0,7434);

4,4766 гривны за 10 рублей (-0,0303).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 7 копеек - до 27,67 гривен, в покупке курс понизился на 7 копеек- до 27,12 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 января, курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 29,84 гривен за евро.

