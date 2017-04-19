НБУ на 20 апреля укрепил курс гривны к доллару до 26,78

Евро подорожал на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,78 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2678,7082 гривны за 100 долларов (-5,7877);

2872,9145 гривны за 100 евро (+5,3360);

4,7685 гривны за 10 рублей (-0,0270).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 апреля 2017 года, в 10:50 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,90 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку - до 26,63 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 апреля, курс евро в продаже повысился на 17 копеек - до 28,86 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7600 - 26,7900, евро 28,6546 - 28,6813 грн/евро, российский рубль 0,4754 - 0,4765 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.

