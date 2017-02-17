НБУ на 20 февраля ослабил курс гривны к доллару до 27,02

Евро подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,02 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2702,6138 гривны за 100 долларов (+3,7454);

2878,2837 гривны за 100 евро (+3,4491);

4,6893 гривны за 10 рублей (-0,0331).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 6 копеек - до 27,38 гривен, в покупке курс понизился на 7 копеек - до 26,93 гривен за доллар. По сравнению с данными 16 февраля, курс евро в продаже повысился на 13 копеек - до 29,29 гривен за евро.

