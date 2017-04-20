НБУ на 21 апреля укрепил курс гривны к доллару до 26,76

Евро подорожал на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2675,6734 гривны за 100 долларов (-3,0348);

2875,0111 гривны за 100 евро (+2,0966);

4,7427 гривны за 10 рублей (-0,0258).

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 апреля 2017 года, в 10:35 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки - до 26,87 гривен, в покупке курс доллара понизился на 2 копейки - до 26,61 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 апреля, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 28,88 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7400 - 26,7600, евро 28,7882 - 28,8071 грн/евро, российский рубль 0,4745 - 0,4754 грн/рубль. Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.

