 

НБУ на 21 декабря ослабил курс гривны к доллару до 26,47

20 декабря 2016 г. 18:47
Источник: РБК-Украина
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Евро подешевел до 27,43

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2016 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2647,0481 гривны за 100 долларов (+7,4447);

2743,4007 гривны за 100 евро (-7,5940);

4,2835 гривны за 10 рублей (+0,0118).

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 декабря 2016 года, в 10:50 курс доллара в продаже повысился на 1 гривну 17 копеек-до 27,19 гривен, в покупке курс повысился на 22 копейки-до 26,50 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 декабря, курс евро в продаже понизился на 1 копейку - до 28,51 гривен за евро.
 

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