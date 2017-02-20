НБУ на 21 февраля укрепил курс гривны к доллару до 27,03

Евро подешевел на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,03 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2702,5299 гривны за 100 долларов (-0,0839);

2869,0057 гривны за 100 евро (-9,2780);

4,6518 гривны за 10 рублей (-0,0375).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 3 копейки - до 27,35 гривен, в покупке курс понизился на 1 копейку - до 26,92 гривен за доллар. По сравнению с данными 17февраля, курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 29,24 гривен за евро.

