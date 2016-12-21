 

НБУ на 22 декабря укрепил курс гривны к доллару до 26,43

21 декабря 2016 г. 19:55
Источник: РБК-Украина
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Евро подорожал до 27,54

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2016 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2642,9366 гривны за 100 долларов (-4,1115);

2754,2042 гривны за 100 евро (+10,8035);

4,3249 гривны за 10 рублей (+0,0414).

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 декабря 2016 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 1 копейку-до 27,18 гривен, в покупке курс понизился на 3 копейки-до 26,47 гривен за доллар. По сравнению с данными 20 декабря, курс евро в продаже повысился на 4 копейки - до 28,55 гривен за евро.
 

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