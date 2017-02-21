НБУ на 22 февраля ослабил курс гривны к доллару до 27,04

Евро подешевел на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,04 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2704,2536 гривны за 100 долларов (+1,7237);

2849,4720 гривны за 100 евро (-19,5337);

4,6739 4,6518 гривны за 10 рублей (+0,0221).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 1 копейку - до 27,34 гривен, в покупке курс незначительно понизился - до 26,92 гривен за доллар. По сравнению с данными 20 февраля, курс евро в продаже понизился на 8 копеек - до 29,16 гривен за евро.

