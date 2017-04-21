НБУ на 24 апреля укрепил курс гривны к доллару до 26,73

Евро подешевел на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,73 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2673,2780 гривны за 100 долларов (-2,3954);

2859,8728 гривны за 100 евро (-15,1383);

4,7541 гривны за 10 рублей (+0,0114).

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 апреля 2017 года, в 10:30 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки - до 26,84 гривен, в покупке курс доллара понизился на 2 копейки - до 26,59 гривен за доллар. По сравнению с данными 20 апреля, курс евро в продаже понизился на 1 копейку - до 28,87 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7400 - 26,7600, евро 28,7882 - 28,8071 грн/евро, российский рубль 0,4745 - 0,4754 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.