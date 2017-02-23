НБУ на 24 февраля укрепил курс гривны к доллару до 26,90

Евро подорожал на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,90 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2690,6286 гривны за 100 долларов (-6,6584);

2844,8016 гривны за 100 евро (+9,1438);

4,6813 гривны за 10 рублей (+0,0074).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 8 копеек - до 27,22 гривен, в покупке курс понизился на 7 копеек - до 26,83 гривен за доллар. По сравнению с данными 22 февраля, курс евро в продаже понизился на 14 копеек - до 28,86 гривен за евро.

