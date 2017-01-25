 

НБУ на 26 января укрепил курс гривны к доллару до 27,21

25 января 2017 г. 19:34
Источник: РБК-Украина
53 просмотра

Евро подешевел на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2720,8137 гривны за 100 долларов (-2,3765);

2922,9702 гривны за 100 евро (-3,9146);

4,5999 гривны за 10 рублей (+0,0012).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 6 копеек - до 28,05 гривен, в покупке курс понизился на 7 копеек- до 27,46 гривен за доллар. По сравнению с данными 24 января, курс евро в продаже понизился на 10 копеек - до 30,10 гривен за евро.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.