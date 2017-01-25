НБУ на 26 января укрепил курс гривны к доллару до 27,21

Евро подешевел на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2720,8137 гривны за 100 долларов (-2,3765);

2922,9702 гривны за 100 евро (-3,9146);

4,5999 гривны за 10 рублей (+0,0012).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 6 копеек - до 28,05 гривен, в покупке курс понизился на 7 копеек- до 27,46 гривен за доллар. По сравнению с данными 24 января, курс евро в продаже понизился на 10 копеек - до 30,10 гривен за евро.

