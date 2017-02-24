НБУ на 27 февраля ослабил курс гривны к доллару до 26,98

Евро подорожал на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,98 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2697,6569 гривны за 100 долларов (+7,0283);

2861,9442 2844,8016 гривны за 100 евро (+17,1426);

4,6935 гривны за 10 рублей (+0,0122).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 7 копеек - до 27,15 гривен, в покупке курс понизился на 8 копеек - до 26,75 гривен за доллар. По сравнению с данными 23 февраля, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 28,88 гривен за евро.

