 

НБУ на 27 января незначительно ослабил курс гривны к доллару до 27,21

26 января 2017 г. 19:31
Источник: РБК-Украина
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Евро подешевел на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно ослабил курс гривны до 27,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2721,3078 гривны за 100 долларов (+0,4941);

2911,7993 гривны за 100 евро (-11,1709);

4,5632 гривны за 10 рублей (-0,0367).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 8 копеек - до 27,97 гривен, в покупке курс понизился на 5 копеек- до 27,41 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 января, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,08 гривен за евро.
 

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