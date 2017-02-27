НБУ на 28 февраля ослабил курс гривны к доллару до 27,05

Евро подорожал на 19 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,05 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2705,3672 гривны за 100 долларов (+14,7386);

2864,1723 гривны за 100 евро (+19,3707);

4,6695 гривны за 10 рублей (-0,0118).

Сегодня днем курс доллара в продаже понизился на копейку - до 27,14 гривен, в покупке курс остался прежним - 26,75 гривен за доллар. По сравнению с данными 24 февраля, курс евро в продаже понизился на копейку - до 28,87 гривен за евро.

