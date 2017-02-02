НБУ на 3 февраля укрепил курс гривны к доллару до 26,99

Евро подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,99 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2698,6979 гривны за 100 долларов (-1,1607);

2916,7527 гривны за 100 евро (+3,6053);

4,4989 гривны за 10 рублей (+0,0223).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже повысился на 1 копейку - до 27,68 гривен, в покупке курс повысился на 1 копейку- до 27,13 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 февраля, курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 29,87 гривен за евро.

