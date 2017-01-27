НБУ на 30 января укрепил курс гривны к доллару до 27,19

Евро подешевел на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2719,2242 гривны за 100 долларов (-2,0836);

2904,4034 гривны за 100 евро (-7,3959);

4,5080 гривны за 10 рублей (-0,0552).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 5 копеек - до 27,92 гривен, в покупке курс понизился на 4 копейки- до 27,37 гривен за доллар. По сравнению с данными 26 января, курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 29,95 гривен за евро.

