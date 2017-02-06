НБУ на 7 февраля ослабил курс гривны к доллару до 27,26

Евро подорожал на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,26 гривен за доллар.Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2726,2733 гривны за 100 долларов (+18,4758);

2920,3840 гривны за 100 евро (+11,9387);

4,6435 гривны за 10 рублей (+0,0693).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже повысился на 2 копейки - до 27,70 гривен, в покупке курс повысился на 1 копейку - до 27,17 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 февраля, курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 29,91 гривен за евро.