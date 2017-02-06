 

НБУ на 7 февраля ослабил курс гривны к доллару до 27,26

06 февраля 2017 г. 19:26
Источник: РБК-Украина
42 просмотра

Евро подорожал на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,26 гривен за доллар.Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2726,2733 гривны за 100 долларов (+18,4758);

2920,3840 гривны за 100 евро (+11,9387);

4,6435 гривны за 10 рублей (+0,0693).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже повысился на 2 копейки - до 27,70 гривен, в покупке курс повысился на 1 копейку - до 27,17 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 февраля, курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 29,91 гривен за евро.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.