 

НБУ на 8 февраля укрепил курс гривны к доллару до 27,03

07 февраля 2017 г. 20:00
Источник: РБК-Украина
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Евро подешевел на 35 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,03 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2703,1894 гривны за 100 долларов (-23,0839);

2885,6547 гривны за 100 евро (-34,7293);

4,5667 гривны за 10 рублей (-0,0768).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже незначительно повысился - до 27,70 гривен, в покупке курс повысился на 2 копейки - до 27,19 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 февраля, курс евро в продаже понизился на 10 копеек - до 29,81 гривен за евро.
 

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