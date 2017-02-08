НБУ на 9 февраля укрепил курс гривны к доллару до 26,91

Евро подешевел на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,91 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2691,2499 гривны за 100 долларов (-11,9395);

2870,2180 гривны за 100 евро (-15,4367);

4,5221 гривны за 10 рублей (-0,0446).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 4 копейки - до 27,66 гривен, в покупке курс понизился на 4 копейки - до 27,15 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 февраля, курс евро в продаже понизился на 11 копеек - до 29,70 гривен за евро.

