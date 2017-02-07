НБУ не видит угрозы в присутствии российских банков в Украине

Национальный банк Украины не видит угрозы в присутствии российских банков на украинском банковском рынке. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"За период с 2014 года их активы сокращаются на рынке. Сокращаются объемы вкладов, банки работают в режиме ограничений. На сегодняшний день банки не кредитуют и имеют задолженность. Некоторые госпредприятия имеют кредиты в этих банках и для того, чтобы этой задолженности не было, нужно, чтобы эти кредиты были погашены или перекредитованы. Сегодня российские банки ищут покупателя. Мы контролируем все эти банки. Мы не видим там угрозы. Для них сегодня есть два возможных пути: или найти себе нового владельца, или постепенно сокращать объемы присутствия на нашем банковском рынке", - рассказала Рожкова.