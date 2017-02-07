 

НБУ не видит угрозы в присутствии российских банков в Украине

07 февраля 2017 г. 12:42
Источник: 112.UA
39 просмотров

Национальный банк Украины не видит угрозы в присутствии российских банков на украинском банковском рынке. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"За период с 2014 года их активы сокращаются на рынке. Сокращаются объемы вкладов, банки работают в режиме ограничений. На сегодняшний день банки не кредитуют и имеют задолженность. Некоторые госпредприятия имеют кредиты в этих банках и для того, чтобы этой задолженности не было, нужно, чтобы эти кредиты были погашены или перекредитованы. Сегодня российские банки ищут покупателя. Мы контролируем все эти банки. Мы не видим там угрозы. Для них сегодня есть два возможных пути: или найти себе нового владельца, или постепенно сокращать объемы присутствия на нашем банковском рынке", - рассказала Рожкова.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.