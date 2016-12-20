НБУ ожидает ускорения экономического роста в IV квартале

ВВП Украины будет расти более высокими темпами, чем ранее прогнозировали в Национальном банке.

Основным двигателем экономики Украины в IV квартале 2016 года станет сельское хозяйство, считают в Национальном банке.

"Уточненные данные по ВВП за III квартал и имеющиеся данные относительно базовых отраслей экономики за октябрь-ноябрь показывают, что с высокой вероятностью экономический рост в 2016 году несколько превысит прогнозные оценки Национального банка", - говорится в сообщении НБУ.

Как отметили в Национальном банке, в середине IV квартала 2016 года нивелировались те факторы, которые сдерживали промышленную активность. В частности? улучшилась ценовая конъюнктура на мировых рынках металлургического сырья и готовой продукции.

По уточненным данным Государственной службы статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) в ІІІ квартале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 2,0%.

Рост реального ВВП превысило оценку Национального банка, опубликованную в последнем Инфляционном отчете (1,6%).

"Как и предполагалось, в динамике ВВП сохранилась ключевая роль инвестиций – рост валового накопления основного капитала ускорилось почти до 25% г/г, превысив ожидания Национального банка. Также возобновился рост потребления в государственном секторе, хотя потребление домохозяйств ускорилось незначительно (до 4,9% г/г). Кроме того, существенно увеличился положительный вклад изменения запасов (до 4,6 п.п.)", - говорится в сообщении НБУ.

В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предусматривает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.

