 

НБУ признал "Вектор Банк" неплатежеспособным

03 марта 2017 г. 12:38
Источник: Украинская правда
4 просмотра

2 марта 2017 правление Нацбанка приняло решение "Об отнесении ОАО "Вектор Банк" к категории неплатежеспособных.
Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, существенное уменьшение ликвидных средств банка и предоставления недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения ОАО "Вектор Банк" к категории проблемных.

"Статьей 58 закона "О банках и банковской деятельности" установлена обязанность владельцев существенного участия в банке принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако, единственный владелец ОАО "Вектор Банк" не предоставил финансовой поддержки банка", - говорится в сообщении.

По данным статистической отчетности "Вектор Банк", остаток средств на корреспондентском счете в Нацбанке является критически низким - по состоянию на 1 марта 2017 составляет 76 тыс. грн., или 0,1% от обязательств банка.
После отнесения "Вектор Банк" к категории проблемных были выявлены факты неотражения ним в бухгалтерском учете документов клиентов, не выполнены в установленный законодательством срок.

Таким образом, ОАО "Вектор Банк" не способен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств.
Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка.

Национальный банк Украины отмечает, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.
Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн грн.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.