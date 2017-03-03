НБУ признал "Вектор Банк" неплатежеспособным

2 марта 2017 правление Нацбанка приняло решение "Об отнесении ОАО "Вектор Банк" к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, существенное уменьшение ликвидных средств банка и предоставления недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения ОАО "Вектор Банк" к категории проблемных.

"Статьей 58 закона "О банках и банковской деятельности" установлена обязанность владельцев существенного участия в банке принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако, единственный владелец ОАО "Вектор Банк" не предоставил финансовой поддержки банка", - говорится в сообщении.

По данным статистической отчетности "Вектор Банк", остаток средств на корреспондентском счете в Нацбанке является критически низким - по состоянию на 1 марта 2017 составляет 76 тыс. грн., или 0,1% от обязательств банка.

После отнесения "Вектор Банк" к категории проблемных были выявлены факты неотражения ним в бухгалтерском учете документов клиентов, не выполнены в установленный законодательством срок.

Таким образом, ОАО "Вектор Банк" не способен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств.

Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка.

Национальный банк Украины отмечает, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн грн.