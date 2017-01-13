НБУ продаст валюту для стабилизации гривны

Национальный банк Украины сообщил, что сейчас на рынке существует недостаточное предложение иностранной валюты и объявил о продаже на межбанке $ 100 миллионов, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"Более низкое предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности. Есть несколько меньше поступления выручки от экспорта урожая агрокультур", - отметили в НБУ, передает BBC.

При этом в НБУ уточнили, что сейчас роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт благодаря росту мировых цен на металл. В последние дни на межбанке украинская валюта дешевеет, достигнув показателей 27,61 гривны за доллар. В таких условиях, чтобы укрепить курс гривны, НБУ 13 января продаст на аукционе на межбанке $ 100 миллионов.