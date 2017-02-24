 

НБУ решил ликвидировать "Платинум Банк"

24 февраля 2017 г. 10:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) одобрил предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации Платинум Банка (Киев).

Согласно сообщению на веб-сайте центробанка, соответственное решение №95-рш НБУ принял 23 февраля.

Как сообщалось, правление НБУ 10 января 2017 года отнесло Платинум Банк к категории неплатежеспособных, поскольку к 1 января банк не достиг положительного значения капитала.

Согласно данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 года владельцами существенного участия в Платинум Банке, независимо от формального владения, но с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка, были Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.

Финучреждение на 1 октября 2016 года имело обязательства перед НБУ в размере 338,25 млн грн, перед другими банками – 110,2 млн грн, перед клиентами – 6,69 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 709,9 млн грн, из них 155,87 млн грн - в валюте, физлицам - 5,98 млрд грн, из них 1,527 млрд грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

НБУ отмечает, что 97% всех вкладчиков Платинум Банка (197 тыс. чел.) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму 200 тыс. грн. Ранее НБУ оценивал, что на эти цели будет израсходовано около 4,8 млрд грн.

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